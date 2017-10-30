فرنسا وألمانيا تؤكدان استعدادهما للتوسط بين أربيل وبغداد

أربيل - (د ب أ):

أكدت فرنسا وألمانيا استعدادهما للتوسط بين حكومتي أربيل وبغداد على أساس الدستور العراقي لحل الأزمة بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار مجلس أمن اقليم كردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين، مع السفيرين الفرنسي والألماني برونو أوبرت ، وسيريل نون على التوالي ،بحسب وكالة باسنيوز.

وأعرب مسرور بارزاني عن أمله ببدء المفاوضات السياسية مع بغداد برعاية دولية في أقرب وقت .

وقال بارزاني: إن "تحركات الحشد والقوات العراقية الأخيرة ضد كردستان كان انتهاكا صارخا للدستور العراقي".

كما أكد رغبة إقليم كردستان في استقرار المنطقة، لافتا إلى التزام الكورد بمحاربة تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي.

من جانبهما، أكد السفيران على استمرار الجهود الفرنسية والألمانية للتوسط بين أربيل وبغداد للحوار على أساس الدستور العراقي ليعم السلام والأمان في المنطقة.

يشار إلى أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد توترا على خلفية استفتاء انفصال الإقليم.

وعرض مسعود بارزاني رئيس الاقليم تجميد نتائج الاستفتاء للدخول في حوار، غير أن الحكومة الاتحادية طالبت بالغاء الاستفتاء وما ترتب عنه قبل الدخول في أي حوار مع الإقليم.