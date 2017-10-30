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«التعليم» تكشف سبب تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية

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«التعليم» تكشف سبب تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية «التعليم» تكشف سبب تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية

التحرير

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قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، إن السبب الأساسي لتأجيل الدراسة في المدارس اليابانية لتهيئة أفضل مناخ لأولادنا من أجل التعليم، موضحًا أن بروتكول التعاون مع اليابان لا ينص على حق طوكيو في تحديد المصروفات أو إنشاء المدارس ولكن يختصون فقط بالتدريب.

وأضاف خيري في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، أن «الرئيس عبدالفتاح يريد الوصول بالتجربة إلى أفضل وضع، ويزيد عدد المتدربين من المعلمين ليفيدوا أولادنا»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي خلاف مع الجانب الياباني في تجربة المدارس.

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وأكد أن «الدراسة ستبدأ بعد الانتهاء من بناء المدارس وفرشها، وسنعمل على إنشاء أكثر من مدرسة في المنطقة الواحدة، وسنضع نظامًا جديدًا للتقديم في تلك المدارس»، موضحًا أن «الدولة تريد إنشاء أكبر عدد من مدارس لإلحاق كل من يريد المشاركة بها، وكل النظام الذي وضع سيتم تغييره بناءً على تعليمات الرئيس السيسي».

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التحرير

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