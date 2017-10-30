عضو بـ«حقوق إنسان البرلمان»: كنا نحلم بقانون ترميم الكنائس منذ 150 عامًا

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قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن "قانون ترميم وبناء الكنائس كان حلمًا نفكر به منذ 150 عامًا"، موضحًا أن "القانون تمت صياغته باتفاق بين الآباء والكهنة والبابا تواضروس الثاني".

واعتبر "مخاليف"، في حواره لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، مساء الأحد، أن "يوم التصويت على القانون كان عيدًا، وتقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في مصر، أشار إليه باعتباره إنجازًا لمصر، ويوجد هناك مسافة بين التشريع وتطبيق القانون وتنفيذه لأن هناك موروثات ثقافية يجب تغييرها".

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وأوضح أن "الإعلام ومجلس النواب ومراكز الأبحاث كلهم معنيين بتغيير الموروثات الثقافية الخاطئة"، مشيرًا إلى أن "القيادات الأمريكية يرون أن الثالوث الإرهابي في العالم متمثل في قطر وإيران والإخوان وأنه يجب مساندة السيسي في حربه ضد الإرهاب".