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رئيس لجنة «التأمين الصحي»: القانون قمة العدالة الاجتماعية

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رئيس لجنة «التأمين الصحي»: القانون قمة العدالة الاجتماعية رئيس لجنة «التأمين الصحي»: القانون قمة العدالة الاجتماعية

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قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إن وزارة الصحة تعمل على إعداد البنية التحتية في المستشفيات بالسويس وبورسعيد وسيناء من أجل البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن القانون سيبدأ تطبيقه في الربع الأول من 2018.

وأضاف أباظة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الأحد، أن «هناك تطوير في الأجهزة والمعدات والمستشفيات بمحافظة بورسعيد من أجل إنجاح تطبيق قانون التأمين الصحي»، واصفًا القانون بـ«الحلم»، في سبيل الإصلاح الصحي.

وأكد أن «القانون يسعى لإصلاح المنظومة الصحية من أجل أبنائنا، واختارنا 5 محافظات كبداية لتطبيق القانون، لأن البنية التحتية للمستشفيات في تلك المحافظات اقتربت للاكتمال، وتقترب من الحصول على الاعتماد، ثانيًا الكثافة السكانية قليلة، ولقلة المستشفيات الخاصة، ووجود جامعة مثل جامعة السويس».

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وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إلى أن «التأمين شامل لكل الأمراض، وتكافلي، وبه قمة العدالة الاجتماعية».

و​وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وأحاله لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره.

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التحرير

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