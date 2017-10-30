رئيس البنك الأهلي: لا قيود على عمليات السحب أو الإيدع (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال يحيى أبو الفتوح، رئيس البنك الأهلي، اليوم الإثنين، إن المصريين العاملين بالخارج قاموا بتحويل أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف كان ضرورة ملحة وآثاره الإيجابية بدأت في الظهور.

وأضاف أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «جزء كبير من هذه التحويلات تم استثمارها في شهادات الودائع المصرية»، مؤكدًا أن البنوك لا تفرض أي قيود على عملائها سواء في السحب أو الإيداع «فالجميع يودع أو يسحب أمواله بأي عملة يريدها».