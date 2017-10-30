أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس البنك الأهلي: لا قيود على عمليات السحب أو الإيدع (فيديو)

Google+ Print
رئيس البنك الأهلي: لا قيود على عمليات السحب أو الإيدع (فيديو) رئيس البنك الأهلي: لا قيود على عمليات السحب أو الإيدع (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال يحيى أبو الفتوح، رئيس البنك الأهلي، اليوم الإثنين، إن المصريين العاملين بالخارج قاموا بتحويل أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف كان ضرورة ملحة وآثاره الإيجابية بدأت في الظهور.

وأضاف أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «جزء كبير من هذه التحويلات تم استثمارها  في شهادات الودائع المصرية»، مؤكدًا أن البنوك لا تفرض أي قيود على عملائها سواء في السحب أو الإيداع «فالجميع يودع أو يسحب أمواله بأي عملة يريدها».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن انضمام شيكابالا للمنتخب (فيديو)

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن انضمام شيكابالا للمنتخب (فيديو)

الشوالي عن مواجهة الوداد: الأهلي قادر على كل مستحيل (فيديو)

الشوالي عن مواجهة الوداد: الأهلي قادر على كل مستحيل (فيديو)

هشام سليم: أتمنى فوز محمود طاهر.. وأرفض الخطيب لهذا السبب (فيديو)

هشام سليم: أتمنى فوز محمود طاهر.. وأرفض الخطيب لهذا السبب (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)