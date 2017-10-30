محلل بحريني: «شلل اقتصادي» يضرب قطر قبل نهاية العام (فيديو)

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قال المحلل السياسي البحريني عبد الله الجنيد، اليوم الاثنين، إنه لن تظل البحرين والسعودية صامتتان تجاه عدم احترام دولة قطر لرغبة الدول العربية الأربع، موضحًا أن موقف الملك حمد بن عيسى واضح وصريح تجاه قطر.

أضاف الجنيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أنه لابد على صناع القرار في الدوحة أن يصححوا مساراتهم سريعًا، مشيرًا إلى أن الأمير تميم بن حمد، مازال يكرر «أن الدول العربية الأربع تتهمه كذبًا».

أكد أن «تميم» يعتمد على السير على سياسة نكران الواقع، لافتًا إلى أنه لا يريد الأدلاء برأيه حول تغيير السلطة القطرية لأنه أمر يخص المواطن القطري وليس الخليجي.

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وطالب الجنيد، الدوحة أن تتخذ مسارات مناسبة وهى العودة عن كل السياسات العبثية، متابعًا: «قطر ستكون مشلولة اقتصاديًا قبل نهاية هذا العام».

وصرح اليوم الاثنين، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده حريصة على أن تبقى مسيرة مجلس التعاون الخليجي قوية ومتماسكة، ولكنه أكد أن المنامة لن تحضر أي اجتماع أو قمة خليجية تحضرها قطر قبل أن تعود الدوحة إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول المقاطعة لها.