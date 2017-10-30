«قنا» تطرح محلات مدعمة للشباب قيمتها الإيجارية 10 آلاف جنيه شهريا

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طرحت محافظة قنا محلات تجارية دعما للشباب إلا أن المستأجرين فوجئوا بمطالبتهم بدفع مبالغ مالية شهريا رأوا أنها باهظة وغالية الأسعار خاصة بعد وعد المحافظ عبد الحميد الهجان لهم بدفع مبالغ رمزية.

وافتتح الهجان مساء أمس الأحد مشروع الممشى التجاري في شارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا.

ويضم مشروع الممشى التجاري قرابة 42 محلا تجاريا، وتم تنفيذه بتكلفة وصلت إلى مليون ونصف المليون جنيه.

وأعلنت محافظة قنا عن تأجير كافة المحلات بالمشروع للشباب لمساعدتهم على إيجاد مصدر دخل مناسب.

في المقابل، قال محمد سمير 26 عامًا، أحد مستأجري محلات الممشى، إنه تفاجأ بارتفاع قيمة الإيجارات الشهرية للمحلات التي طرحتها المحافظة، ووصفها بأنها «باهظة للغاية»، إذ تتراوح قيمتها بين 7 و10 آلاف جنيه.

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وأوضح سمير أن قيمة إيجار المحلات التجارية تتحدد بحسب المساحات المختلفة، مضيفا: «الأسعار باهظة وتضاهي بل أعلى من الأسعار في الوحدات السكنية والعمرانية الخاصة».

ورغم الشكاوى من قيمة الإيجار بمشروع الممشى إلا أن عددا من الشباب يتمسك بافتتاح مشروعاتهم فيه، لأن الممشى من المتوقع أن يكون شارعا تجاريا كبيرا، وسيكون هناك إقبال على الشراء بعيدا عن حالة الركود في الأسواق المختلفة بالمحافظة، بحسب وائل سلطان، أحد الشباب المستأجرين في المشروع

وأكد سلطان أن العديد من الشباب طالبوا القيادات التنفيذية بالمحافظة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم بتخفيض أسعار المحلات للشباب إلا أنه لم يتم ذلك وأصرت الجهات التنفيذية على الأسعار المحددة التى وصلت إلى 10 آلاف جنيه شهريا للمحل الواحد، فضلا عن دفع مقدم حجز لتلك المحلات.

من ناحيته، قال المحافظ إن مشروع الممشى التجاري يمثل إضافة كبيرة للمدينة بوجود هذه السلسلة التجارية من المحلات متنوعة الأنشطة مما يساهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المحافظة فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر لأبناء المحافظة.