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مقتل انتحارى وإصابة 6 جنود بانفجار سيارة مفخخة شمال العراق

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مقتل انتحارى وإصابة 6 جنود بانفجار سيارة مفخخة شمال العراق مقتل انتحارى وإصابة 6 جنود بانفجار سيارة مفخخة شمال العراق

أفاد مصدر فى الجيش العراقى، بأن انتحاريا قتل وأصيب ستة من عناصر الجيش بجروح، فى انفجار سيارة مفخخة قادها انتحارى، واستهدف بها نقطة سيطرة تابعة للجيش غرب كركوك بشمال العراق، عصر اليوم.

وقال المصدر، إن "مسلحا انتحاريا قاد سيارة مفخخة كان يقودها عند نقطة سيطرة تابعة للجيش العراقى بمنطقة خربة عزيز 45 كم غرب كركوك، عصر اليوم الأحد، ما أدى الى إصابة ستة من عناصر النقطة بجروح، إضافة إلى مقتل الانتحارى".

وأضاف المصدر، الذى لم يشأ ذكر اسمه، أن نقطة السيطرة المستهدفة يتمركز بها جنود تابعون للفوج الرابع التابع للواء 46 فى الفرقة الثانية عشرة بالجيش ضمن قيادة عمليات دجلة بمنطقة ناحية الرياض غرب كركوك.

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