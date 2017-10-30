تجديد حبس متظاهري "مسيرة الدفوف" في أسوان
تجديد حبس متظاهري "مسيرة الدفوف" في أسوان
09:14 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
هاني عازر: النجاح لا يأتي صدفة والعالم لا يرحم الجاهل (صور)
أسوان - إيهاب عمران:
جددت محكمة جنح مستأنف أسوان، اليوم الإثنين، حبس 24 نوبيًا، ألقي القبض عليهم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضي، أثناء مشاركتهم بمسيرة على كورنيش النيل، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"مسيرة الدفوف" لمدة 15 يومًا.
وعقدت جلسة النظر في قرار تجديد حبس النوبيين بمقر معسكر الأمن المركزي في منطقة الشلال جنوبي أسوان، لدواع أمنية، وشهدت حضور عدد من القانونيين.
يذكر أن النيابة وجّهت للشباب النوبيين المحبوسين على ذمة التحقيقات، اتهامات بالتحريض على التظاهر، وكذا التظاهر دون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم، وذلك في واقعة المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ أسوان يفتتح قسم الحضانات للأطفال المبتسرين بمستشفى دراو المركزي
-
بالصور - "الشباب والرياضة" تطلق برنامج "سفراء ضد الفساد" بأسوان
-
أجهزة الأمن بأسوان تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين
-
أسوان تستضيف الملتقى الدولي لتفاعل الثقافات الإفريقية في نوفمبر
إعلان
إعلان