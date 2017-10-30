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تجديد حبس متظاهري "مسيرة الدفوف" في أسوان

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس متظاهري "مسيرة الدفوف" في أسوان

09:14 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

جددت محكمة جنح مستأنف أسوان، اليوم الإثنين، حبس 24 نوبيًا، ألقي القبض عليهم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضي، أثناء مشاركتهم بمسيرة على كورنيش النيل، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"مسيرة الدفوف" لمدة 15 يومًا.

وعقدت جلسة النظر في قرار تجديد حبس النوبيين بمقر معسكر الأمن المركزي في منطقة الشلال جنوبي أسوان، لدواع أمنية، وشهدت حضور عدد من القانونيين.

يذكر أن النيابة وجّهت للشباب النوبيين المحبوسين على ذمة التحقيقات، اتهامات بالتحريض على التظاهر، وكذا التظاهر دون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم، وذلك في واقعة المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.

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