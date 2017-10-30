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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير بشمال سيناء

09:03 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث سير بشمال سيناء

شمال سيناء - أشرف سويلم:

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون نتيجة حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق العريش - القنطرة الدولي، بنطاق قرية رمانة، بمدينة بئر العبد، مساء اليوم الإثنين.

كان اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، تلقى بلاغًا بمصرع "هليل جبر سالم سليمان" 24 عامًا، مقيم بقرية رمانة، وإصابة كل من: "أم فرج سليمان غانم" 30 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات شديدة، و"نورا السيد موسى" 23 عامًا، أصيبت بكسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات شديدة بالجسد، و"عايدة بريك محمد" 50 عامًا، أصيبت بكسر بالساق اليسرى، و"اعتماد سليمان علي" 33 عامًا، أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عيد محمد سليمان علي" 23 عامًا، أصيب بكسر بالساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

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