"الزراعة": حصد 90% من محصول الأرز.. وتجميع ربع مليون طن قش

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه يتم التنسق مع وزارة البيئة في عملية "تدوير قش الأرز"، موضحًا أن ما تم تجميعه حتى الآن بلغ 258 ألفا و245 طنا من قش الأرز.

وأضاف خليفة، في بيان صادر مساء اليوم، أنه منذ بداية الحصاد تم تحويل قش الأرز إلى أسمدة بجحم 184 ألفا و608 أطنان، وكومات يوريا 19 ألفا و870 طنا لتحويلها لأعلاف وسماد غير تقليدي لتوفر أحد مستلزمات الإنتاج الهامة.

وأكد رئيس قسم الارشاد بوزارة الزراعة، إن إجمالي مساحات الأرز التي جرى حصدها حتى 30 أكتوبر الجاري، بلغت مليونًا و214 ألفا و889 فدانا، بنسبة تجاوزت 90% من إجمالي المساحات المزروعة بمحصول الأرز، مشيرًا إلى أن عدد محاضر حرق قش الأرز للمساحات المزروعة بلغ حوالي 9501 محضر بإجمالي مساحة 3010 أفدنة.

وأوضح خليفة، أنه تم عقد 1944 ندوة من قبل حملة توعية إرشادية لتوعية الفلاحين بخطورة حرق قش الأرز، في انتشار وزيادة معدلات التلوث الهوائي، ومخاطرة على الصحة العامة والبيئة.

وكان الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقي بيان تفصيلي من قطاع الإرشاد الزراعي حول تدوير مخلفات قش الأرز للموسم الحالي.