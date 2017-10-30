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زيارة مفاجئة لرئيس سكك حديد مصر للمركز الطبي التابع للهيئة

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مصراوي Masrawy

زيارة مفاجئة لرئيس سكك حديد للمركز الطبي التابع للهيئة

08:58 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

زيارة مفاجئة لرئيس سكك حديد مصر للمركز الطبي التابع للهيئة

زيارة مفاجئة لرئيس سكك حديد مصر للمركز الطبي التاب

القاهرة- أ ش أ:

أجرى رئيس هيئة السكة الحديد المهندس سيد سالم، زيارة مفاجئة، مساء اليوم الاثنين، إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر؛ للاطمئنان على صحة المرضى من العاملين بالهيئة.

وتفقد رئيس الهيئة أقسام المركز الطبي المختلفة، وأقسام الرعاية المركزة والقلب والحالات الحرجة، وكان في استقباله الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس مجلس إدارة المركز الطبي والأطباء ومدير عام المستشفى الدكتور محمد سعيد.

وتفقد رئيس الهيئة المرضى المتواجدين بالعناية المركزة واستفسر منهم عن الخدمة الطبية المقدمة وشكر الأطباء وأطقم التمريض على حسن رعاية المرضى والاهتمام بهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وفي نهاية الجولة، قدم رئيس الهيئة الشكر لجميع القائمين على العمل بالمركز الطبي لما لمسه من مجهودات مثمرة، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالهيئة.

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