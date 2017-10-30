مباحث السلام تضبط هارًبا من الإعدام

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الإثنين، القبض على تاجر مخدرات هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل، أثناء اختبائه بمنطقة السلام، مستأجرًا شقة باسم مستعار.

وردت معلومات للعميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، باختباء "عبد الرؤوف ع."، 43 سنة، هارب من حكم بالإعدام، داخل شقة بإحدى عقارات منطقة المساكن.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة ضبط المتهم، ووضع العميد نبيل سليم، رئيس المباحث الجنائية، وتم وضع خطة بحث أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته بالحكم في القضية رقم 9734/2314 لسنة 2013 جنايات الإسماعيلية "قتل عمد"، أقر بصحة الحكم.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.