ضبط 16 طن لحوم ودواجن فاسدة في عابدين

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بمنطقة عابدين.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة بحيازة "هاني ع." 30 سنة، المسؤول عن ثلاجة لحوم بشارع سوق باب اللوق، كميات كبيرة من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعُثر بداخل الثلاجة على 10 أطنان و961 كيلو جرام لحوم، 6 أطنان دواجن، و770 كيلو جرام كبده، جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.