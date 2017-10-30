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ضبط 16 طن لحوم ودواجن فاسدة في عابدين

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مصراوي Masrawy

ضبط 16 طن لحوم ودواجن فاسدة في عابدين

09:05 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ضبط 16 طن لحوم ودواجن فاسدة في عابدين

لحوم فاسدة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بمنطقة عابدين.

وردت معلومات لضباط شرطة والتجارة بحيازة "هاني ع." 30 سنة، المسؤول عن ثلاجة لحوم بشارع سوق باب اللوق، كميات كبيرة من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعُثر بداخل الثلاجة على 10 أطنان و961 كيلو جرام لحوم، 6 أطنان دواجن، و770 كيلو جرام كبده، جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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