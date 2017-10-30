قائد عسكري عراقي: مقتل 8 من عناصر داعش غربي كركوك

كركوك - (د ب أ):

أعلن قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، اليوم الاثنين، مقتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" خلال عملية للقوات العراقية في إحدى قرى قضاء الحويجة جنوبي كركوك.

وأضاف في بيان صحفي: أن "قوات عراقية تمكنت من قتل ثمانية من عناصر داعش يرتدون احزمة ناسفه في وكر وضبط مخبأ للمتفجرات بقرية العاكوله التابعة لقضاء الحويجة غربي كركوك".

وكانت القوات العراقية قد تمكنت من تحرير قضاء الحويجة من سيطرة تنظيم داعش.