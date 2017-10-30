الزمالك يُكرم السفير اليمني محمد علي (صور)

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حضر مرتضى منصور رئيس الزمالك الدقائق الأخيرة من المباراة الودية ، التى جمعت الزمالك مع المنتخب اليمني، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدفين ، للترحيب بالسفير اليمنى محمد على مكرم الذى تواجد في النادي فى لمتابعة اللقاء.

وحرص محمد علي مكرم سفير اليمن على التواجد بمقر النادي لمتابعة المباراة الودية التى جمعت بين المنتخب اليمنى والزمالك على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

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وقام حسين السيد مدير الكرة بتسليم السفير اليمنى درع النادي ، ويشاهد السفير اليمنى محمد علي مكرم المباراة الودية بصحبه اللواء علاء مقلد.



