الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
08:53 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
القاهرة - أ ش أ:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
كان مجلس الوزراء، وافق الأسبوع الماضي، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
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