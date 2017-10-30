"التضامن": 21 مشروعا لأبناء المؤسسات العقابية المفرج عنهم لدمجهم بالمجتمع​ القاهرة - أ ش أ: أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن وحدة الرعاية

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن وحدة الرعاية التابعة للمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج نفذت 21 مشروعا للأبناء المفرج عنهم في إطار تنفيذ البرامج الخاصة برعاية الأبناء وإعادة دمجهم في المجتمع وحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم على تخطي الظروف الصعبة.

وقالت غادة والي -في تصريحات اليوم الاثنين- إن اختيار تلك المشروعات يتم وفق البرامج التدريبية التي خاضها الأبناء خلال إقامتهم بالمؤسسة العقابية تحت إشراف متخصصين، ويكون الابن ملزما بسداد أقساط تكلفة المشروع الممنوح له لضمان جدية العمل وإحداث تغيير حقيقي في سلوكه، بينما يُعفى تماما من الأقساط من يستجيب منهم لبدء حياة جديدة نافعة له وللمجتمع.

وتتنوع تلك المشروعات - حسب تقرير حول عمل الوحدة منذ بداية المشروع في أبريل العام الماضي 2016 وحتى شهر أكتوبر الجاري - بين أعمال حرفية مثل السمكرة والخياطة والنجارة، وأعمال تجارية مثل أدوات وأجهزة كهربائية ومحلات بقالة ومحلات أحذية، وأخرى خدمية مثل "السيبر والتروسيكل"، حيث تتكفل المؤسسة بكافة تكاليف إنشاء تلك المشروعات لحين تقديمها للأبناء المفرج عنهم.

يذكر أن وحدة الرعاية اللاحقة تُعد إحدى مكونات الرعاية بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والتي أنشئت مؤخرا بالتعاون مع مؤسسة (آفاق) وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة؛ بهدف إعادة تأهيل الأبناء وتقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد قدمت الوحدة 193 حالة مساندة قانونية و29 حالة مساندة صحية بتوقيع الكشف النفسي والرمد وتوفير نظارات طبية، إضافة إلى مساندات مالية لـ144 حالة ممن يعانون من سوء الحالة الاقتصادية.

وبجانب الورش التدريبية، تهتم الوحدة بإجراء لقاءات مباشرة مع الأبناء المفرج عنهم، حيث تم تنفيذ 4 لقاءات للأبناء بمقر مؤسسة (آفاق)، وفي إطار تنمية المهارات لدى العاملين القائمين على الوحدة تم تنظيم برامج تدريبية لهم على مفاهيم الرعاية اللاحقة وكيفية إعادة تأهيل الأبناء.

وقد شهدت المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج مؤخرا احتفالية كبرى، أقيمت بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمناسبة أعياد نصر أكتوبر العظيم، وشهد الاحتفال إقامة مباراة نهائي دوري "أنت أقوى من المخدرات" احتفالا بخلو المؤسسة من الإدمان بعد أن جاءت نتائج تحاليل الأبناء البالغ عددهم 280 نزيلا سلبية بنسبة 100%، وهو ما يؤكد أن البرنامج حقق نجاحات عديدة.

وبدأ تنفيذ البرنامج بالمؤسسة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ نحو عامين، كما يقوم الصندوق بالتحاليل دوريا على الأبناء وأيضاً العاملين بالمؤسسة العقابية بالمرج وأيضا تنفيذ برنامج للدعم النفسي لنزلاء المؤسسة للحماية من المخدرات وعقد 8 جلسات شهريا للنزلاء لتعديل السلوك حتى أصبحت المؤسسة خالية من تعاطي المخدرات.