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السفير البريطاني بالقاهرة يعلن استئناف رحلات السياحة البريطانية إلى مرسى علم

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مصراوي Masrawy

السفير البريطاني بالقاهرة يعلن استئناف رحلات السياحة البريطانية إلى مرسى علم

08:49 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

السفير البريطاني بالقاهرة يعلن استئناف رحلات السياحة البريطانية إلى مرسى علم

السفير البريطاني بالقاهرة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، استئناف شركة "توماس كوك" لخطوط الطيران البريطانية لرحلاتها لـ"مرسى علم" خلال هذا الشهر، بسبب زيادة الطلب.

وأضاف السفير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "السياحة البريطانية في زادت بنسبة 74% مقارنة بالعام الماضي".

كانت شركة "توماس كوك"، أكبر شركات السياحة في لندن أعلنت بداية العام الجاري، بدء توافد السياح البريطانيين على حجز الرحلات الصيفية إلى مصر.

يشار إلى أنه في عام 2015، حظرت البريطانية على شركات الطيران بها تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في سيناء والذي أودى بحياة جميع من كانوا على متنها.

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