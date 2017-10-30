غدًا.. محافظ دمياط يفتتح 3 مشروعات خدمية بتكلفة 39 مليون جنيه
غدًا.. محافظ دمياط يفتتح 3 مشروعات خدمية بتكلفة 39 مليون جنيه
08:56 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد
دمياط - أ ش أ:
يفتتح محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد، غدًا الثلاثاء، ثلاثة مشروعات خدمية وصحية بقرى المحافظة بتكلفة 39 مليونًا و150 ألف جنيه.
وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الاثنين، أن المشروعات تشمل افتتاح محطة الصرف الصحي بقرية "كفر المنازلة" التابعة لمركز كفر سعد بتكلفة 38 مليون جنيه وتخدم 12 ألفًا و489 نسمة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى فارسكور العام بتكلفة مليون جنيه وتضم 10 أسرة عناية مركزة، وكذلك افتتاح غرفة عيادة الأسنان بالوحدة المحلية بكفر المنازلة بتكلفة 150 ألف جنيه.
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