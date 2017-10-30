محافظ أسوان يفتتح قسم الحضانات للأطفال المبتسرين بمستشفى دراو المركزي

أسوان - أ ش أ:

افتتح محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الاثنين، قسم الحضانات للأطفال المبتسرين، بمستشفى دراو المركزي ضمن أعمال التطوير التى تشهدها المستشفى بتكلفة 25 مليون جنيه منها 8 ملايين جنيه للإنشاءات، و17 مليون جنيه للأجهزة الطبية.

وتفقد المحافظ قسمي العناية المركزة وغرف العمليات تمهيدًا لافتتاحهما بعد الانتهاء من تطويرهما، بالإضافة إلى قيامه بالمرور على قسم الاستقبال والحضانات القديم، حيث استفسر عن ما يتم بذله من جهود لتطويرها.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم -إن الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية يعتبر من أولويات العمل التنفيذي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة سواء من خلال تطوير وتحديث المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية أو دعمها بالأطباء وأطقم التمريض.. لافتًا إلى أن مستشفى دراو التى تخدم أكثر من 120 ألف نسمة شهدت خلال الفترة الأخيرة أعمال تطوير شاملة منها قسم العناية المركزة الجديد والذى يضم 10 أسرة مدعمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة منهم 4 لعناية القلب و6 لحالات الباطنة.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت أيضًا قسم الحضانات بإجمالي 14 حضانة جديدة ووحدتي علاج لحالات الصفرة للأطفال بتكلفة 2.4 مليون جنيه دعما من وزارة الصحة، علاوة على تبرعات القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مقدما شكره لكل من شارك في تنفيذ أعمال التطوير بأقسام المستشفى من متطوعين ومجتمع مدني وشباب من محافظتي أسوان والأقصر، بجانب العاملين داخل المستشفى ومديرية الصحة.

وأشاد المحافظ بالدعم المقدم من وزارة الصحة والذي يتوازى مع جهود المحافظة لتطوير كافة الصروح الطبية من خلال خطة ممنهجة تستهدف حل كافة المشكلات وفقا للإمكانيات المتاحة فى هذا القطاع الحيوي.. مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع صندوق تحيا مصر لتطوير مستشفى بنبان غرب النيل لخدمة أهالي قرى غرب النيل.

وطالب مسؤولي الصحة بالتنسيق مع المجتمع المدني للاستمرار على نفس الأسلوب والنهج في النهوض بالقطاع الصحي، مع التركيز على تدريب الأطباء وهيئة التمريض.