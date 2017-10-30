رئيس وزراء إقليم كردستان: لن نسمح للعنف بيننا

أربيل - (د ب أ):

أدان رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، أحداث العنف التي وقعت لية أمس الأحد، مشيرا بقوله: "لن نسمح بأي شكل من الاشكال بأن يكون هناك مكانا للعنف بيننا، وهذه الاعمال غير شرعية، وغير قانونية".

وقال نيجيرفان بارزاني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن من تثبت مسؤوليته بالضلوع بأحداث يوم أمس، سيتم التعامل معه وفق القانون، ولن نسمح بأي شكل من الأشكال بأن يكون هناك مكان للعنف بيننا، وهذه الأعمال غير شرعية، وغير قانونية".

وأضاف: "أن حل الأزمات الحالية هي مسألة ليست سهلة، ولكن أعمال العنف والانقسام الذي حدث مساء أمس يصب في مصلحة أعدائنا".

وأشار: بأن "هناك بعض الاشخاص في الداخل والخارج يريدون تقسيمنا، وما يجعلنا موحدين هو ان الكردستانيين أكبر من أن يكون هؤلاء سبباً في تقسيمهم، لذلك أدعو الكردستانيين الوطنيين إلى أن يكونوا صفا واحداً، فهناك طريق جديد أمامنا".

وتابع بارزاني: "اذا انقسم البيت الواحد فمن الصعب أن يعود كما كان، نحن لسنا بحاجة إلى التقسيم، ويجب ألا نسمح بالخوض في النزاعات الداخلية، التي قد تؤدي بنا للانهيار، مثلما يتمنى لنا ذلك بعض الاشخاص، فنحن أكبر وأقوى من ذلك، ولنبقى سويا بالقوة نفسها".

كان عدد من المتظاهرين الغاضبين قد اقتحموا مساء أمس الأحد ، مبنى برلمان كردستان، احتجاجا على عقد جلسة البرلمان لنقل صلاحيات رئيس الاقليم مسعود برزاني، إلى السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية بعد اعلان عدم استمراره في منصبه.