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الحزب القومي الفلامنكي البلجيكي ينفي توجيه الدعوة لزعيم كتالونيا المعزول

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مصراوي Masrawy

الحزب القومي الفلامنكي البلجيكي ينفي توجيه الدعوة لزعيم كتالونيا المعزول

08:41 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الحزب القومي الفلامنكي البلجيكي ينفي توجيه الدعوة لزعيم كتالونيا المعزول

زعيم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون

بروكسل - (د ب أ):

نفى الحزب القومي الفلامنكي البلجيكي، اليوم الاثنين، أن يكون قد وجه الدعوة لزعيم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون لزيارة البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية "بيلجا" عن المتحدث باسم الحزب يواخيم بولمان قوله: "إذا كان بوجديمون متواجداً في بلجيكا، فإن هذا بالتأكيد ليس بدعوةً من الحزب القومي الفلامنكي".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أثار عضو الحزب القومي الفلامنكي، وأحد وزراء الاتحادية ثيو فرانكن، الجدل حينما أشار إلى أن "بلجيكا يمكن أن تكون طريق خروج محتمل لبوجديمون."

وانتشرت تخمينات عبر وسائل الإعلام الإسبانية تشير إلى أن بوجديمون ربما سافر إلى بلجيكا.

كان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد قرر عزل بوجديمون وحكومة الإقليم بكاملها و حل البرلمان الكتالوني وأجراء انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 من ديسمبر القادم، ردا على تصويت برلمان كتالونيا لصالح الانفصال يوم الجمعة الماضي.

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