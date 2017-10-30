مقتل 5 إيرانيين وإصابة 14 في حادث مروري جنوبي بغداد

الحله - (د ب أ):

ذكرت الشرطة العراقية، مساء اليوم الاثنين، أن حافلة تقل زوارا إيرانيين اصطدمت بسيارة اخرى، مما تسبب بمقتل خمسة إيرانيين، واصابة 14 اخرين في منطقة الكفل جنوبي مدينة الحله جنوبي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن الزوار الإيرانيين كانوا في طريقهم إلى مدينة كربلاء للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع لشدة بعض الاصابات".