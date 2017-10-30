أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قلق في البرلمان من "التفكك النقابي" حال تمرير مشروع قانون المنظمات العمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قلق في البرلمان من "التفكك النقابي" حال تمرير مشروع قانون المنظمات العمالية

08:38 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

محمد وهب الله

كتب– مصرواي:

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانون من والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا أخرين، حول تنظيم النقابات العمالية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وحقوق الانسان.

"ضرورة ضم مادتي ١٥و١٦ من قانون النقابات في مادة واحدة"، والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال ، مطلب ألح عليه مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسني سعد، وعبدالفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة.

مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد على ضرورة إعادة صياغة المادة ٢٩ لتتوافق مع المعايير القانونية الدولية بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، لتتوافق مع الطرح الذي تقدم به نواب اللجنة وتحدثوا عنه، كما طالب أن ترسي الجمعية العمومية للاتحاد النقابي "قواعد" حتى لا تكون هناك تدخلات سواء من الحكومة أو منظمة العمل الدولية.

وعلقت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، بأننا بذلك سنواجه كارثة، ونعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، لأننا بذلك سنتسبب في تخارج اللجان النقابية من النقابات وأيضاً النقابات من اتحاد العمال وستكون هناك عشوائية في التنظيم، محذرة من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات حال تمت الموافقة على التصور الحالي للتعديلات.

محمد وهب الله وكيل اللجنة رأى، أن المادة الثانية من مشروع القانون، أكدت أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه، ليقاطعه ممثل الحكومة: "بعد تطبيق القانون لن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالي لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطني وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عضو "دينية النواب": التصويت على مشروع قانون تنظيم الفتوى في نوفمبر

    أخبار

  • ​جدل في مناقشات "المنظمات العمالية" بالبرلمان حول سلطات الجمعية العمومية

    أخبار

  • برلمانيون يشيدون بـ"منتدى شباب العالم": يُبرز صورة مصر الحقيقة

    أخبار

  • ​"طاقة البرلمان" تشيد بتوصيل الغاز الطبيعي لـ600 ألف منزل

    أخبار

إعلان

8ff2dabdb0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)