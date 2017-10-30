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"البيئة" تنجح في إعادة إطلاق نسر نادر إلى بيئته الطبيعية

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مصراوي Masrawy

"البيئة" تنجح في إعادة إطلاق نسر نادر إلى بيئته الطبيعية

08:37 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

نسر

القاهرة- أ ش أ:

أعلن رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة الدكتور خالد علام، اليوم الاثنين، نجاح فريق متخصص بقطاع حماية الطبيعة من إعادة إطلاق نسر من نوع النسر الأسمر إلى بيئته الطبيعية، بعد التأكد من سلامته وقدرته على الطيران، وذلك بالتنسيق مع مشروع صون الطيور الحوامة.

وقال علام - في بيان صادر عن الوزارة-، إن معلومات وردت إلى قطاع حماية الطبيعة من أحد ممثلي المجتمع المدني المهتمين بالحياة البرية تفيد بوجود نسر بإحدى مزارع محافظة الشرقية، حيث تم التنسيق مع الشرطة والتوجه لمكان إيداع النسر، وتم استلامه قبل التصرف فيه بالبيع، وتبين بالمعاينة أنه من نوع النسر الأسمر؛ أحد أنواع نسور العالم القديم التي تعتمد على حاسة البصر القوية في إيجاد غذائها.

وأضاف أنه فور استلام النسر ومعاينته، تم إيداعه بإحدى المراكز البيطرية تحت إشراف الدكتور محمد إسماعيل باحث بقطاع حماية الطبيعة وطبيب بيطري الذي تسلم النسر وأشرف على توفير الرعاية البيطرية المطلوبة له طوال فترة وجوده بمركز الرعاية البيطرية حتى تعافى النسر تماما وأصبح قادرا على مواصلة رحلته في البرية، ومن ثم تقرر إطلاقه، منوهًا بأن ذلك يأتي استمرارا لالتزام بحماية الحياة البرية النابع من التشريعات الوطنية والاتفاقيات والقوانين الدولية.

من جانبه، أكد مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة الدكتور أيمن حمادة حرص الوزارة على الحفاظ على الكائنات الحية المهاجرة عبر الأراضي أو الأجواء المصرية، ومكافحة جرائم التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، وذلك وفقا لما يحدده قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته المختلفة.

هذا المحتوى من

Asha

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