أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نائب الرئيس السوداني: المرحلة الأولى من جمع السلاح حققت نتائج ممتازة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب الرئيس السوداني: المرحلة الأولى من جمع السلاح حققت نتائج ممتازة

08:35 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

نائب الرئيس السوداني: المرحلة الأولى من جمع السلاح حققت نتائج ممتازة

حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني

الخرطوم - (أ ش أ)

قال حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني إن المرحلة الأولى من حملة جمع السلاح حققت نتائج ملموسة وممتازة، وإن القادم هو الجمع القسري، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بحمل السلاح مطلقا.

ودعا عبد الرحمن -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار والتشاور الدارفوري، اليوم الاثنين بالخرطوم- قادة ورموز الإدارة الأهلية إلى تسليم المنفلتين وعدم حمايتهم، ونبذ كل من يقاتل باسم القبيلة.

وأكد أن لن تدفع الديات بعد الآن، وذلك لوضع حد للاحتراب القبلي، وقال "من قتل يقتل وأي شخص يرتكب جريمة تتم محاسبته مهما كانت مكانته".

وشدَّد عبد الرحمن على تحقيق العدالة بين الناس والاحتكام للقانون، وذلك عبر إنشاء نيابة ومحكمة في كل محلية، مبرزا أن أهم نتيجة للحوار الوطني تتمثل في نقل ثقل العملية السياسية للداخل، مشيدا بكل القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة التي استجابت لنداء الحوار.

وأوضح أن مؤتمر الحوار والتشاور الدارفوري الحالي يأتي تنفيذا لمخرجات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا ضرورة إنزال مفهوم الحوار للمجتمع، ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية جراء العنف والاحتراب.

وقال إن واحدة من مهددات التنمية والإعمار في دارفور هو عدم الاستقرار، داعيا المؤتمرين إلى ضرورة مخاطبة جذور المشكلة، والعمل على دعم محاربة الإتجار بالبشر ونبذ العنف ومكافحة المخدرات بجانب التأمين على قبول الآخر وعدم إقصائه.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

    أخبار

  • الرئيس السوداني يعود لبلاده بعد جولة خليجية

    أخبار

  • نائب الرئيس السوداني يؤكد أن دارفور آمنة وليس فيها أي حرب

    أخبار

  • الرئيس السوداني يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة تشمل قطر

    أخبار

إعلان

dc964aef92.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

رئيس الحكومة اليمنية: إيران السبب الأساسي في كل الدمار والخراب بالبلاد

رئيس الحكومة اليمنية: إيران السبب الأساسي في كل الدمار والخراب بالبلاد

الأخبار - أمير الكويت يقبل إستفالة الحكومة ويكلفها بالإستمرار فى تسيير الأعمال

الأخبار - أمير الكويت يقبل إستفالة الحكومة ويكلفها بالإستمرار فى تسيير الأعمال

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال