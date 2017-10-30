نائب الرئيس السوداني: المرحلة الأولى من جمع السلاح حققت نتائج ممتازة

الخرطوم - (أ ش أ)

قال حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني إن المرحلة الأولى من حملة جمع السلاح حققت نتائج ملموسة وممتازة، وإن القادم هو الجمع القسري، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بحمل السلاح مطلقا.

ودعا عبد الرحمن -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار والتشاور الدارفوري، اليوم الاثنين بالخرطوم- قادة ورموز الإدارة الأهلية إلى تسليم المنفلتين وعدم حمايتهم، ونبذ كل من يقاتل باسم القبيلة.

وأكد أن الحكومة لن تدفع الديات بعد الآن، وذلك لوضع حد للاحتراب القبلي، وقال "من قتل يقتل وأي شخص يرتكب جريمة تتم محاسبته مهما كانت مكانته".

وشدَّد عبد الرحمن على تحقيق العدالة بين الناس والاحتكام للقانون، وذلك عبر إنشاء نيابة ومحكمة في كل محلية، مبرزا أن أهم نتيجة للحوار الوطني تتمثل في نقل ثقل العملية السياسية للداخل، مشيدا بكل القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة التي استجابت لنداء الحوار.

وأوضح أن مؤتمر الحوار والتشاور الدارفوري الحالي يأتي تنفيذا لمخرجات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا ضرورة إنزال مفهوم الحوار للمجتمع، ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية جراء العنف والاحتراب.

وقال إن واحدة من مهددات التنمية والإعمار في دارفور هو عدم الاستقرار، داعيا المؤتمرين إلى ضرورة مخاطبة جذور المشكلة، والعمل على دعم محاربة الإتجار بالبشر ونبذ العنف ومكافحة المخدرات بجانب التأمين على قبول الآخر وعدم إقصائه.