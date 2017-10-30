ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين غربي تعز إلى 20 عنصرًا

صنعاء - (أ ش أ)

قتل 20 عنصرا من مليشيات الحوثي وصالح، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني شمال غرب محافظة تعز.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن الجيش اليمني تمكن من صد هجوم شنته المليشيات على جبل هان الاستراتيجي شمال غرب المدينة، وأسفر عن مقتل 20 عنصرا على الأقل من الميليشيات.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد ذكرت - في وقت سابق اليوم - أن قوات الشرعية اليمنية نجحت في السيطرة على جبل هان بعد معارك طاحنة مع مليشيات الحوثي وصالح، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من الميليشيات.