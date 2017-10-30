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تقرير: رئيس كتالونيا المقال في بروكسل ويخطط لطلب اللجوء

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مصراوي Masrawy

تقرير: رئيس كتالونيا المقال في بروكسل ويخطط لطلب اللجوء

08:31 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

تقرير: رئيس كتالونيا المقال في بروكسل ويخطط لطلب اللجوء

كارلس بودجمون

بروكسل - (أ ش أ)

كشفت مصادر في الكتالونية إن رئيس الحكومة المقال كارلس بودجمون متواجد، اليوم الإثنين، في مكان "آمن وخفي" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في نفس اليوم الذي وجه إليه النائب العام الإسباني تهم بالتمرد.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية -حسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو" على إصدارها الأوروبي ومقره بروكسل- أن بودجمون متواجد في العاصمة البلجيكية مع أعضاء حكومته السابقين للقاء سياسيين قوميين فلمنكيين حيث يخطط لطلب اللجوء في بلجيكا.

وكان وزير الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة، ثيو فرانكين، قد صرح أمس الأول السبت بأن بودجمون قد يسعى لطلب اللجوء السياسي في بلجيكا، موضحا أن الشعب الكتالوني الذي يشعر أنه مهدد سياسيا وكذلك الرئيس بودجمون يمكنهم طلب اللجوء، مؤكدا أن ذلك "قانوني 100 بالمائة".

وأشارت المجلة إلى أن التمثيل الكتالوني لدى الاتحاد الأوروبي لم يعلق على التقارير حول وجود بودجمون في بروكسل، وكذلك مكتب رئيس الوزراء البلجيكي ومسؤولين بلجيكيين آخرين لم يعلقوا.

ونقلت المجلة عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إنه "على غير علم ما إذا كان بودجمون في بروكسل أم لا، مشيرا إلى أنه لا يوجد اجتماعات مرتبة مع رئيس كتالونيا المقال.

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مصراوي Masrawy

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