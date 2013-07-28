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الفلسطينيون يتظاهرون فى "رام الله" لتأييد الفريق السيسى

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الفلسطينيون يتظاهرون فى "رام الله" لتأييد الفريق السيسى الفلسطينيون يتظاهرون فى "رام الله" لتأييد الفريق السيسى

شارك المئات من أهالى رام الله فى مظاهرات اليوم الأحد، تأييداً للفريق أول عبد الفتاح السيسى، ورفعوا لافتات تدعم خارطة المستقبل التى وضعها الفريق عبد الفتاح السيسى.

كما دعا المتظاهرون الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن إلى إعلان تأييده للفريق السيسى، مؤكدين أنهم خرجوا اليوم للتأكيد على أن ما جرى بمصر ليس انقلابا عسكرياً وإنما هو جاء تلبية لمطالب الشعب المصرى الذى قرر يوم 30 يونيو تصحيح مسار ثورة 25 يناير 2011.

وأكد المتظاهرون، أن الإخوان فى سعوا مثل حركة حماس فى قطاع غزة من أجل شق صف المصريين وتقسيمهم من خلال إفشاء الحرب الأهلية بينهم.

وتأتى هذه المظاهرات فى الوقت الذى خرج فيها أهالى قطاع غزة فى مظاهرات تأييده لاعتصام رابعة العدوية المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى.

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مصر 365

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