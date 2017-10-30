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الادعاء العام الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لشقيق منفذ هجوم تولوز

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مصراوي Masrawy

الادعاء العام الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لشقيق منفذ هجوم تولوز

08:29 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

الادعاء العام الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لشقيق منفذ هجوم تولوز

باريس - (د ب أ):

طالب الادعاء العام الفرنسي اليوم الاثنين بعقوبة السجن مدى الحياة لشقيق محمد مراح الذى قتل سبعة أشخاص في مدينتي "تولوز ومونتوبان" عام 2012.

واتهم عبد القادر مراح بمساعدة شقيقه في جرائم القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية.

ونفى مراح معرفته بنوايا شقيقه الذي قتل ثلاثة جنود ومدرس وثلاثة أطفال من مدرسة يهودية.

ووصفت ممثلة الادعاء العام نعيمة رودلوف، في مرافعتها الختامية أمام المحكمة، عبد القادر مراح (35 سنة)، بأنه المفكر وراء أفعال شقيقه.

وقالت رودلوف: إن "عبد القادر مراح صنع محمد مراح".

كما طالبت رودلوف بفرض العقوبة القصوى بالسجن لمدة 20 عاما على متهم ثان متهم بتزويد محمد مراح بسلاح.

وتمكنت الشرطة من قتل محمد مراح بعد أيام من الهجوم في نهاية حصار دام 32 ساعة لشقته.

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