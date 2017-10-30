العبادي وفوتيل يناقشان تحرير القائم وراوة والانتشار في كركوك

بغداد - (د ب أ):

تدارس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين ،عمليات تحرير القائم وراوة،وإعادة انتشار القوات العراقية في كركوك، والمناطق الأخرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل، والوفد المرافق له الذي يزور العراق حاليا.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أنه "جرى مناقشة التقدم الكبير للقوات العراقية في عمليات تحرير القائم ومباركة الانتصارات المتحققة إضافة إلى انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك وبقية المناطق".

وأبدى فوتيل "إعجابه الشديد بالقوات العراقية وتطور قدراتها".

وأكد: "دعم الولايات المتحدة لوحدة العراق ولخطوات العبادي في فرض السلطة الاتحادية وضبط الحدود العراقية".

كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي قد أعلن، يوم الخميس الماضي، انطلاق عملية تحرير قضاء القائم من تنظيم داعش، قائلا: إنه "ليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام".