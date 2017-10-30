تامر أمين: الجامعة العربية تعجز عن معاقبة قطر (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي تامر أمين، اليوم الإثنين، عدم اتخاذ جامعة الدول العربية قرار تجاه عضوية قطر بها، رغم وجود دلائل عند دعمها للإرهاب وتهديدها لأمن المنطقة.

وقال أمين خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «أحد أسباب ذلك هو ضعف الجامعة، وطول ما فيه قيود مكبلة لأيد القائمين عليها فلن يستطيعوا فعل شيء.. فالجامعة مشلولة وتمشي مقعدة على كرسي متحرك، روعشان ربنا ينفخ في صورتها لازم ميثاقها يتغير».

وتابع: «قطر بتصرف وبتدفع كويس في الجامعة، هي مش بتدفع بس مرتبات وأجور، المفروض كل دولة لها حصة مالية مطالبة بدفعها للجامعة، ولكن بعض الدول لا تفعل ذلك، فقطر بتدفع حصتها وحصة دول تانية.. فكيف تتوقعون من الجمعة اتخاذ موقف من دولة عاق (قطر)».

شاهد أيضا

وأضاف: «الجامعة العربية تعجز عن معاقبة قطر.. فهي تعاني من ضعف وهوان، وكمان كسر عين بالفلوس».