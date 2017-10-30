أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تامر أمين: الجامعة العربية تعجز عن معاقبة قطر (فيديو)

Google+ Print
تامر أمين: الجامعة العربية تعجز عن معاقبة قطر (فيديو) تامر أمين: الجامعة العربية تعجز عن معاقبة قطر (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي تامر أمين، اليوم الإثنين، عدم اتخاذ جامعة الدول العربية قرار تجاه عضوية قطر بها، رغم وجود دلائل عند دعمها للإرهاب وتهديدها لأمن المنطقة.

 وقال أمين خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «أحد أسباب ذلك هو ضعف الجامعة، وطول ما فيه قيود مكبلة لأيد القائمين عليها فلن يستطيعوا فعل شيء.. فالجامعة مشلولة وتمشي مقعدة على كرسي متحرك، روعشان ربنا ينفخ في صورتها لازم ميثاقها يتغير».

 وتابع: «قطر بتصرف وبتدفع كويس في الجامعة، هي مش بتدفع بس مرتبات وأجور، المفروض كل دولة لها حصة مالية مطالبة بدفعها للجامعة، ولكن بعض الدول لا تفعل ذلك، فقطر بتدفع حصتها وحصة دول تانية.. فكيف تتوقعون من الجمعة اتخاذ موقف من دولة عاق (قطر)».

شاهد أيضا

وأضاف: «الجامعة العربية تعجز عن معاقبة قطر.. فهي تعاني من ضعف وهوان، وكمان كسر عين بالفلوس».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن انضمام شيكابالا للمنتخب (فيديو)

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن انضمام شيكابالا للمنتخب (فيديو)

الشوالي عن مواجهة الوداد: الأهلي قادر على كل مستحيل (فيديو)

الشوالي عن مواجهة الوداد: الأهلي قادر على كل مستحيل (فيديو)

هشام سليم: أتمنى فوز محمود طاهر.. وأرفض الخطيب لهذا السبب (فيديو)

هشام سليم: أتمنى فوز محمود طاهر.. وأرفض الخطيب لهذا السبب (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)

هيكل: مصر في حاجة إلى قناة فضائية تخاطب الغرب بلغته (فيديو)