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الأمن الروسي يكتشف خيانة عظمى في مقاطعة "كالينينجراد" غربي البلاد

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مصراوي Masrawy

الأمن الروسي يكتشف خيانة عظمى في مقاطعة "كالينينجراد" غربي البلاد

08:24 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

موسكو - (أ ش أ)

كشفت الأجهزة الأمنية الروسية في مقاطعة كالينينجراد غربي البلاد، اليوم الاثنين، عن مواطن روسي كان يخطط لجمع وبيع معلومات ذات طابع عسكري لإحدى الهيئات الاستخباراتية الأجنبية.

وأوضحت إدارة هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، حسبما ذكرت قناة ( اليوم) ، أن مواطنا من السكان المحليين في كالينينجراد كان يحاول جمع معلومات سرية، من أجل بيعها لاستخبارات أجنبية والحصول على مكافأة مالية لذلك، الأمر الذي يشكل تهديدا لأمن الاتحاد الروسي في منطقة بحر البلطيق.

وأضافت الإدارة، أن الأجهزة الأمنية كشفت عن المواطن المذكور في مرحلة بدائية من نشاطه، وأنها وجهت إليه تحذيرا من تنفيذ الأعمال التي تخلق ظروفا لارتكابه جريمة "الخيانة العظمى".

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مصراوي Masrawy

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