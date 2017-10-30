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المعارضة السورية: طالبنا مجلس الأمن بإخراج الحرس الثوري الإيراني من سوريا

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مصراوي Masrawy

المعارضة السورية: طالبنا مجلس الأمن بإخراج الحرس الثوري الإيراني من سوريا

08:22 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

المعارضة السورية: طالبنا مجلس الأمن بإخراج الحرس الثوري الإيراني من سوريا

فاتح حسون

موسكو - (أ ش أ)

أعلن عضو وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى محادثات أستانا، فاتح حسون أن الوفد تقدم بمذكرة لفريق الأمم المتحدة إلى المحادثات تطالب باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإخراج قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية من سوريا.

وقال حسون لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الاثنين " نحن سلمنا الأمم المتحدة ملفات تتضمن وثائق مسموعة ومرئية عن الجرائم المرتكبة المتعلقة بالتغيير الديموغرافي والتهجير القسري التي قام بها النظام والإيرانيون والمليشيات الشيعية والقوى الكردية الانفصالية" في سوريا.

وأضاف "سلمنا الأمم المتحدة أيضا ملفا يتعلق بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية والمجازر التي ارتكبوها"، مشيرًا إلى أن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة طالب في مذكرة مرفقة بهذه الوثائق وهذا الملف بإخراج هذه القوات من الأراضي السورية عن طريق استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.

وأكد حسون على أن وفد الفصائل سيطلب خلال لقائه مع الجانب الروسي في أستانا غدا الثلاثاء بزيادة عدد مناطق خفض التصعيد لتشمل جنوب دمشق، وأشار إلى أنهم سيطالبون الجانب الروسي أيضا بفتح تحقيق حول المجزرة التي وقعت في منطقة القريتين وذهب ضحيتها 82 مدنيا قبل أيام.

وأضاف أنهم يأملون من الجولة السابعة للمفاوضات في أستانا حل مشكلة المعتقلين وزيادة عدد مناطق خفض التصعيد واستكمال منطقة خفض التصعيد الرابعة الموجودة في إدلب بوضع آليات لاستكمال دخول القوات التركية إلى هذه المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

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