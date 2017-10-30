عضو "دينية النواب": التصويت على مشروع قانون تنظيم الفتوى في نوفمبر

كتبت- عزة صقر:

قال اللواء شكرى الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى والتصويت عليه من قِبل نواب اللجنة، ومن ثَم تقديمة إلى الجلسة العامة للمجلس نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأكد "الجندي"، لـ"مصراوى"، أن قانون تنظيم الفتوى بات ضروري وسط الفتاوى الضالة والغير صحيحة التي تصدر من أشخاص لا يحق لهم إصدار الفتوى، مشيرًا إلى أن هذا سيقصر الفتوى على الجهات المنوط بها فقط.

وكان النائب عُمر حمروش تقدم بمقترح مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، للحد من انتشار الفتاوى غير من الجهات المختصة والشرعية فقط.