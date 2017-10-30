وزير دفاع الجبل الأسود: تفويض إيطاليا واليونان لحماية المجال الجوي للبلاد
وزير دفاع الجبل الأسود: تفويض إيطاليا واليونان لحماية المجال الجوي للبلاد
08:20 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
وزير دفاع الجبل الأسود
بودجوريتسا - (أ ش أ)
أعلن وزير الدفاع في جمهورية الجبل الأسود بردراج بوسكوفيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده وافقت على تفويض إيطاليا واليونان بحماية مجالها الجوي.
وقال وزير الدفاع - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) - "إن الدول الثلاث تعمل في الوقت الراهن على وضع تفاصيل الاتفاقية الفنية الخاصة بالاضطلاع بهذه المهمة العسكرية".
ولم يكشف وزير دفاع الجبل الأسود - مع ذلك - عن أسباب تفويض إيطاليا واليونان للاضطلاع بمهمة حماية المجال الجوي لبلاده، والتي تعتبر أحدث دولة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتصبح الدولة رقم 29 في هذا التحالف العسكري.
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