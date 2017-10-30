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وزير دفاع الجبل الأسود: تفويض إيطاليا واليونان لحماية المجال الجوي للبلاد

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مصراوي Masrawy

وزير دفاع الجبل الأسود: تفويض إيطاليا واليونان لحماية المجال الجوي للبلاد

08:20 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

وزير دفاع الجبل الأسود: تفويض إيطاليا واليونان لحماية المجال الجوي للبلاد

وزير دفاع الجبل الأسود

بودجوريتسا - (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع في جمهورية الجبل الأسود بردراج بوسكوفيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده وافقت على تفويض إيطاليا واليونان بحماية مجالها الجوي.

وقال وزير الدفاع - حسبما ذكرت قناة ( اليوم) - "إن الدول الثلاث تعمل في الوقت الراهن على وضع تفاصيل الاتفاقية الفنية الخاصة بالاضطلاع بهذه المهمة العسكرية".

ولم يكشف وزير دفاع الجبل الأسود - مع ذلك - عن أسباب تفويض إيطاليا واليونان للاضطلاع بمهمة حماية المجال الجوي لبلاده، والتي تعتبر أحدث دولة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتصبح الدولة رقم 29 في هذا التحالف العسكري.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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