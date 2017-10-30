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ضبط تاجري حشيش وأقراص مخدرة في بولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

ضبط تاجري حشيش وأقراص مخدرة في بولاق الدكرور

07:53 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ضبط تاجري حشيش وأقراص مخدرة في بولاق الدكرور

أرشيفية


كتب - محمد شعبان:

شن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت تجار المواد المخدرة بمنطقة المطبعة ببولاق الدكرور.

وأسفرت أحد الأكمنة تحت إشراف اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط عاطلين، عُثر بحوزتهما على كمية من الحشيش والأقراص المخدرة، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي.

أقر المتهمان بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائهما، وأنهما كانا في طريقهما لتوزيعها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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