"أبو جبل": انطلاق مبادرة "زراعيين بلا فيرس سي" بدعم من صندوق تحيا مصر

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور ماهر أبو جبل، عضو مجلس نقابة الزراعيين ومقرر اللجنة الإعلامية بالنقابة، عن إنطلاق مبادرة "زراعيين بلا فيرس سي" تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر خالية من فيروس سي 2020، موضحاً أن المرحلة الأولى تبدأ من محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وقال أبو جبل، في تصريح خاص لـمصراوي، إن هذا أول تعاون بين نقابة الزراعيين ومؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أن تفعيل المبادرة يأتي عن طريق صندوق "تحيا مصر" لدعم مبادرة "زراعيين بلا فيروس سي".

أضاف مقرر اللجنة الإعلامية، أن تدشين المبادرة كمرحلة أولى اليوم الإثنين من خلال لقائه بالمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والدكتورة رشا الشرقاوي ممثلة عن صندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أنه تم تدشين المبادرة في محافظتي البحيرة والإسكندرية كمرحلة أولى، من خلال صندوق دعم الأدوية التابع لصندوق تحيا مصر بالبحيرة برئاسة محافظ البحيرة.

وأوضح أبو جبل، أن المبادرة تقوم على أساس عمل مسح طبي لكافة الزراعيين بمحافظة البحيرة، وتوفير الأدوية بالمجان ودون انتظار، على أن يتم إنشاء غرفة عمليات في 14 فرع لنقابة الزراعيين بالبحيرة، لتلقي نتائج التحاليل والمسح الطبي من المهندسين الزراعيين بمحافظة البحيرة، وسيتم تدشين المبادرة بعد ذلك بمحافظات الإسكندرية كمرحلة أولى، حتى يتم تعميمها على جميع المحافظات.

وأشار عضو مجلس النقابة، إلى ان النقابة تسعى لتحسين مستوى المنظومة الزراعية في مصر منن خلال تقديم خدمة للمهندسين الزراعيين على مستوى جمهورية مصر العربية.