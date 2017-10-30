​"خميس": الدولة اتخذت خطوات كبيرة لتطوير التعليم.. ونواجه تحدي منظومة التشريعات

كتبت- ياسمين محمد:

قال عصام خميس نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، إن الدولة اتخذت خطوات كبيرة تحو تطوير التعليم خاصة في السنوات الأخيرة، بدءًا من مؤتمر الشباب الذي تم تنظيمه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016، وطلب فيه بعقد مؤتمرات وطنية للجهات المعنية بالتعليم، تخرج بورقة وطنية تحدد الأولويات، وخطوات التوصول لحل جيد للتعليم المصري.

وأضاف خميس، في كلمته بالمؤتمر الدولى الأول لتطوير التعليم، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين شركة "كونك مي" و شركة ACT، اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، أن التعليم الأفضل شعار تسعى كل الجهات المهنية بالدولة والمجتمع تحقيقه، مشيرًا إلى أن التعليم الفني بما يملكه من مقومات يمثل ركيزة مهمة تحتاج لمجهود لتطويره والارتقاء بالمستوى العلمي والنظري له.

وتابع أن التشريعات المنظمة للتعليم تمثل تحديًا يجب التغلب عليه من خلال التطوير أو التعديل.

ولفت خميس إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على إنجاز عدة مشروعات منها: داخل الكليات المجتمعية، التي تتيح نظام تعليم مرن ينجح في التوصيل بين التعليم الفني وسوق العمل ويحسن صورته بالمجتمع، وتطبيق نظان التعليم الالكتروني المدمج الذي يقول على 60% عملي و40% نظري، ويمنح الطالب خلاله على درجة الدبلوم المهني بعد دراسة عامين، أو البكالوريوس بعد دراسة 4 أعوام.

وقال إن مجلس الوزراء وافق على مستودة قانون صندوق رعاية المبتكرين، لتمويل الشباب بالأفكار والأموال، وتمويل إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على منح الطلاب المبتكرين حافزًا للتفوق العلمي.