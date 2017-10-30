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وزير الصحة: تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي خلال أيام

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي خلال أيام

07:45 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

وزير الصحة: تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي خلال أيام

الدكتور أحمد عماد راضي

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، عن وضع "تسعيرة جديدة" لخدمات التأمين الصحي بنهاية الأسبوع الجاري لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أي عناء فى دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية.

وأكد "عماد الدين" في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الدولة ستتحمل فارق السعر بالكامل، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل سيكون جاذبا لأعضاء الفريق الطبي، وخاصة الأطباء.

وقال: "المقابل المادي الذي سيحصل عليه الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله القطاع الخاص".

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم تطبيق القانون بداية من عام 2018 لينتهي بتغطية كافة محافظات الجمهورية في عام 2032، وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبدالفتاح والحكومة إلى الشعب المصري.

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