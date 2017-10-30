هاني عازر: النجاح لا يأتي صدفة والعالم لا يرحم الجاهل (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

قال المهندس المصري هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، إن النجاح لا يأتي صدفة والنجاح ثمنه التعب والجهد والصبر، مؤكدًا أن العالم لا يرحم الجاهل.

جاء ذلك خلال لقائه طلبة جامعة المنوفية، بقاعة الاحتفالات الكبرى في كلية الحقوق، ضمن فعاليات المهرجان الثقافي الألماني، إذ استعرض عازر بداياته في مدينة طنطا وتخرجه من جامعة عين شمس وسفره إلى ألمانيا وهو في حالة إفلاس مادي حقيقية ولا يجيد اللغة الألمانية حتى.

وحدث عازر الطلاب عن كيف بدأ مشواره في ألمانيا من الصفر، حيث عمل بائعًا للجرائد وعاملاً في أحد المناجم، وعقب على ذلك قائلاً: "كان عندي حلم وصممت أحققه"، شارحًا كيف عانى الكثير بسبب اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد بين المجتمع المصري والألماني الذي يتميز بالجدية والصعوبة في التعامل.

حضر اللقاء السفير الألماني والوفد المرافق له، والمسؤولين عن مشروع "ملهم"، إلى جانب نواب رئيس الجامعة وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، ونقيب المهندسين بالمنوفية.

اقرأ أيضًا- هاني عازر أسطورة الأنفاق والتشييد ضيف الملهم في "الأسبوع الألماني"