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رئيس قصور الثقافة يحذر من مخاطر تجريف المسرح

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مصراوي Masrawy

رئيس قصور الثقافة يحذر من مخاطر تجريف المسرح

07:44 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

رئيس قصور الثقافة يحذر من مخاطر تجريف المسرح

الشاعر أشرف عامر رئيس هيئة قصور الثقافة

القاهرة- أ ش أ:

حذر الشاعر أشرف عامر رئيس هيئة قصور الثقافة من مخاطر تجريف المسرح، وتراجع دوره في النشاط الثقافي وتشكيل الوعي، لافتا إلى أن تجريف المسرح هو تجريف للحياة بكل فنونها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عامر اليوم بمناسبة توقيع كتاب "الحياة المسرحية فى أقاليم " للمخرج المسرحي إميل جرجس.

وأكد عامر أن "المسرح هو الذي يحاول مواجهة كل أشكال الظلام بنسبة كبيرة جدا، لأن المسرح يحتوى على كل الفنون ويستطيع أن يغطي مساحة واسعة من الوجدان المصري وأن يصل إلى كافة المناطق في الشارع والقرى والأزقة".

وقال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن "ميزانية المسرح منذ ما يقرب من 30 عاما لم يطرأ عليها أى زيادة، وأعلن - منذ أكثر من شهر ونصف تقريبا - أنه قام برفع ميزانية المسرح إلى ضعفين ونصف ما كانت عليه سابقا، وأن شعار المسرح هذا العام هو الكاتب المصرى احتفاء به".

وكانت الهيئة قد أقامت حفلا بمناسبة توقيع الكتاب تحدث فيه الناقد أحمد عبد الرزاق أبو العلا قائلًا: "الكاتب المسرحي إميل جرجس، أصبح فارسا من فرسان التوثيق فى مسرح الثقافة الجماهيرية، ولم يقم بهذا الدور أى من مخرجي أو كتاب أو نقاد الثقافة الجماهيرية".

ونوه أبو العلا إلى جهود الكاتب الراحل محمد الشربيني، الذي تحمل عبء التوثيق المسرحي في مسرح الثقافة الجماهيرية، لأنه قدم توثيقا لأكثر من 50 عاما من تاريخ هذا المسرح في أكثر من 15 كتابا، مشيرا إلى أن عملية التوثيق في حد ذاتها ليست فقط من أجل توثيق المعلومة، ولكن التوثيق يعد أداة من أدوات الإصلاح، ويجب على كل فنان أن يهتم بتوثيق أعماله.

وأعرب الناقد الدكتور حسن عطية عن اعتقاده بأن هناك غياب لاستراتيجية التوثيق المسرحي فى مصر، ومسؤولية التوثيق لا تقع على عاتق الفنان بل تقع على عاتق إدارة التوثيق بالهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للمسرح والمركز القومي للبحوث الاجتماعية.

هذا المحتوى من

Asha

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