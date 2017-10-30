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"الصحة": الزيادة السكانية لن تنتج تعليمًا جيدًا​.. ولابد من تنظيم الأسرة

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مصراوي Masrawy

"الصحة": الزيادة السكانية لن تنتج تعليمًا جيدًا​.. ولابد من تنظيم الأسرة

07:40 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مايسة شوقي نائب وزير الصحة ورئيس المجلس القومي للس

كتبت- ياسمين محمد:

قالت مايسة شوقي نائب وزير الصحة ورئيس المجلس القومي للسكان، إنه لابد من توعية السكان بأهمية تنظيم الأسرة في ضوء رؤية 2030 حيث تؤثر الزيادة السكانية على التعليم، مؤكدة أن ولادة 2 مليون و300 ألف طفل سنويًا لن تنتج لنا تعليمًا جيدًا

وأكدت شوقي، خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي لتطوير التعليم، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين شركة "كونك مي" وشركة ACT، اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، على أهمية رفع قيمة التعليم بين المواطنين، التوعية بخطورة التسرب من التعليم، وزواج الأطفال، مضيفة أن التعداد الأخير أظهر أن هناك 28 مليون مواطنًا لم يلتحقوا بالتعليم أو متسربين منه.

وأشارت إلى أن تطوير التعليم الفني الموجه حسب احتياجات سوق العمل بكل محافظة، له أهمية عظمى، وتحسين صورة التعليم المصري، ودراسة تجربة شهادة النيل الدولية، ضرورة لتشجيع المواطنين على إلحاق أبنائهم بالتعليم.

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