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شيخ الأزهر يكرم أسرة الشهيد "منسي".. ويؤكد: ندين لكل من ضحى فدءًا للوطن ​

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يكرم أسرة الشهيد "منسي".. ويؤكد: ندين لكل من ضحى فدءًا للوطن ​

07:36 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسرة العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة "103" صاعقة، الذي استشهد في هجوم إرهابي على كتيبته في مدينة رفح بشمال سيناء في شهر يوليو الماضي.

وقال "الطيب" إن العقيد أحمد منسي استشهد في ميدان الشرف والبطولة، وهو يدافع عن تراب مصر ويحمي أبناءها من جماعات العنف والإرهاب، مضيفًا أن شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية يخطون بدمائهم دروس التضحية والفداء وحب الوطن.

وقدم الطيب، درع الأزهر الشريف لأسرة الشهيد منسي، مؤكدًا أن هذا التكريم هو تقدير من الأزهر الشريف طلابه وعلمائه وشيخه، لشهداء مصر الأبرار، وهو عرفان بالجميل لما قدمه هؤلاء الأبطال من أجل مصر، فمصر كلها تدين لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل وطنهم، مقدرًا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في رعاية أسر الشهداء.

من جانبها، عبرت منار محمد سليم، زوجة الشهيد أحمد منسي عن شكرها للإمام الأكبر على حفاوة الاستقبال وعلى هذا التكريم لها ولأسرتها ولأطفالها، مضيفة أن هذا التقدير والاهتمام من شيخ الأزهر الشريف لأسر الشهداء هو من أقوى أسلحة مصر في مواجهة الإرهاب ويمثل دعمًا معنويًّا كبيرًا لهم في حياتهم المقبلة، وذكرت أنها تشرفت من قبل بالعمل في التدريس في أحد المعاهد الأزهرية.

واستشهد "منسي" قائد الكتيبة "103" صاعقة مع 10 آخرين من القوات المسلحة بعدما أحبطوا هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات بمنطقة البرث جنوب رفح في يوليو الماضي، فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

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