أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مستشار سابق بحملة ترامب يُقر بالكذب بشأن اتصالاته مع روسيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستشار سابق بحملة يُقر بالكذب بشأن اتصالاته مع

07:38 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

مستشار سابق بحملة ترامب يُقر بالكذب بشأن اتصالاته مع روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

اعترف جورج بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية السابق بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي " إف بي آي" بشأن اتصالاته مع روسيا.

وأظهرت وثائق قانونية بأن بابادوبولوس التقى، خلال عمله بالحملة الانتخابية لترامب، مع أستاذ جامعي يرتبط بعلاقات مع الروسية، وناقش معه معلومات يُفترض بأنها أضرت بمنافسة ترامب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

واعترف بابادوبولوس بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي حول توقيت اجتماعاته مع الروس.

ويُزعم بأن المستشار السابق لترامب استخدم صلاته مع الأستاذ الجامعي وامرأة روسية لم يُكشف عن هويتها ليحاول تنظيم اجتماعات بين الحملة ومسؤولين من الحكومة الروسية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توجيه اتهامات للمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

    أخبار

  • ترامب ينفي حدوث "تواطؤ" بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

    أخبار

  • دعوة أمريكية لدعم التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

    أخبار

  • قٌبلة حارة من نتنياهو لـ "ترامب" على الجدار العازل بالضفة الغربية

    أخبار

إعلان

6cedd5b760.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب

صورة وخبر.. "نتنياهو" وحيدًا على الجدار العازل بعد قُبلة حارة من ترامب

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

بالفيديو - المدير السابق لحملة ترامب يسلم نفسه للشرطة الفيدرالية

استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

استقالة ممثل الحكومة الكتالونية لدى المؤسسات الأوروبية من منصبه

محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

محكمة أمريكية توقف الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش