محافظ الإسكندرية: تحقيق فوري في حادث تصادم ترام سيدي جابر

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فتح التحقيق في حادث تصادم ترام بسيارتين ملاكي، الذي وقع اليوم الإثنين، بمنطقة سيدي جابر الشيخ، شرقي الإسكندرية، دون وقوع إصابات وذلك لمحاسبة المتسبب في الحادث.

وقال سلطان في تصريح له، اليوم، إنه وجه رئيس هيئة النقل العام والركاب بالإسكندرية بالتحقيق في الأمر، مبينًا أنه جرى إخطار النجدة بمجرد وقوع الحادث والتي حضرت بدورها للمعاينة.

وأضاف، أنه يتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة سيدي جابر، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت أي مخالفة فيجري محاسبة المقصر.

واصطدم ترام بسيارتين ملاكي أثناء عبورهم بمزلقان "شارع المشير أحمد إسماعيل"، اليوم الإثنين، على خط ترام سيدي جابر الشيخ شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

وقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام في الإسكندرية، إن الترام رقم 110 المتجه إلى محطة الرمل، اصطدم بسيارتين ملاكي في تمام الساعة الثانية ظهرًا؛ ما أدى لتوقف حركته على الخط المشار إليه.

وأشار "عليوة" إلى أنه جرى فتح تحقيق لمعرفة المتسبب في الحادث، سائق الترام أم قائدي السيارتين؟ قائلا: "المؤشرات الأولية تشير إلى تحرك الترام أولاً على المزلقان واصطدام السيارتين به".

ولفت رئيس هيئة النقل العام، إلى سحب الترام لورش سيدي جابر، وإعادة تسيير حركة الترام، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات.