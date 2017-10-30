ضبط عاطل لتزويره شهادات ميلاد المتقدمين لوحدات حي الأسمرات

القاهرة - (أ ش أ):

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص بدار السلام؛ لاتهامه بتزوير شهادات الميلاد للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بحي الأسمرات.

وأكدت تحريات مباحث مرافق القاهرة وجود عدد من الملفات الخاصة بالمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بحي الأسمرات تحوي شهادات ميلاد "مزورة" مغايرة للعنوان الأصلي المدون بتحقيق الشخصية، وبمناقشة مقدمي تلك الملفات، أقروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي يقدر بألف جنيه للشهادة الواحدة نظير تغيير محل الإقامة حتى يتسنى لهم تقديم الطلب والحصول على وحدة سكنية.

وتبين أن مرتكب الواقعة يدعى "م.ح."، 27 سنة، أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وعدد من الصور الضوئية لشهادات ميلاد، و3 بطاقات رقم قومي باسم المتهم مدون عليها مهن مختلفة، كارنيه إحدى الهيئات الدولية باسم وصورة المتهم، وكارنيه نادي إحدى الهيئات باسم المتهم.