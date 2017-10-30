ضبط هارب من 117 سنة سجن بالجيزة

القاهرة - (أ ش أ):

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، اليوم الإثنين، القبض على هارب من 122 حكما قضائيا، بإجمالي 117 سنة سجن.

أكدت التحريات أن "نيازي ع."، 53 سنة، مدير وشريك بإحدى الشركات، مطلوب ضبطه في 122 حكما قضائيا صادر ضده منها 10 أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا "شيكات، تبديد"، بلغت إجمالي مدة العقوبة فيها 117 سنة حبس، وكفالات قدرها 61 ألف جنيه، ومديونية بلغت 10 ملايين جنيه لصالح أحد البنوك وبعض المواطنين)، بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه، وسعيًا لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضي المدة.

أمكن التوصل إلى مكان اختبائه بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، حيث تم استهدافه وضبطه، وأقر بالأحكام الصادرة ضده.