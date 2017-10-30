أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 117 سنة سجن بالجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 117 سنة سجن بالجيزة

07:26 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

ضبط هارب من 117 سنة سجن بالجيزة

أرشيفية

القاهرة - (أ ش أ):

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، اليوم الإثنين، القبض على هارب من 122 حكما قضائيا، بإجمالي 117 سنة سجن.

أكدت التحريات أن "نيازي ع."، 53 سنة، مدير وشريك بإحدى الشركات، مطلوب ضبطه في 122 حكما قضائيا صادر ضده منها 10 أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا "شيكات، تبديد"، بلغت إجمالي مدة العقوبة فيها 117 سنة حبس، وكفالات قدرها 61 ألف جنيه، ومديونية بلغت 10 ملايين جنيه لصالح أحد البنوك وبعض المواطنين)، بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه، وسعيًا لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضي المدة.

أمكن التوصل إلى مكان اختبائه بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، حيث تم استهدافه وضبطه، وأقر بالأحكام الصادرة ضده.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انتشال جثة شاب ألقى نفسه في نهر النيل بالبدرشين

    أخبار

  • وزير الداخلية يقيل رئيس الأمن الوطني ومدير أمن الجيزة

    أخبار

  • مكافحة المخدرات توقع بـ"البرول" في بولاق الدكرور

    أخبار

  • هددوه بالفصل فأشعل النار في نفسه.. فرد أمن يصارع الموت داخل مستشفى

    أخبار

إعلان

32524635dc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق