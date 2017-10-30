ضبط رئيس اتحاد نقابات التجاريين "المزيف" بتهمة النصب على المواطنين

القاهرة - (أ ش أ):

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بإنشاء كيان وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن "محمد ش."، 63 سنة، محاسب قانوني حر، سبق اتهامه في 20 قضية، أنشأ كيانًا وهميًا تحت اسم (اتحاد نقابات التجاريين) بالجيزة، زاعما كونه رئيس الاتحاد.

وأعلن المتهم على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات والشركات والمؤسسات التجارية في المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الإلتحاق بالاتحاد المشار إليه، ومنحهم مميزات "وهمية" مقابل الحصول على العضوية وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها ـخلافًا للحقيقةـ إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية، وتمكن بذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

تم استهدافه وضبطه بالمقر الوهمي المشار إليه، وبحوزته 8 أختام لجهات نقابية مختلفة، و137 بطاقة عضوية مزيفة بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه، و30 بطاقة عضوية مزيفة بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها إلى نقابة التجاريين، ومجموعة كبيرة من دفاتر استلام نقدية من ضحاياه المنضمين لعضوية الكيانات الوهمية بلغت قيمتها 500 ألف جنيه.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.